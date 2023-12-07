ايران: الأيام المقبلة ستكون مرعبة جداً بالنسبة لإسرائيل

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن الأيام المقبلة ستكون مرعبة جداً بالنسبة للكيان الصهيوني.

ووفقاً لوكالة فارس الإيرانية للأنباء انه جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وناقش الطرفان آخر التطورات في غزة والضفة الغربية والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب”.

وأوضحت الوكالة أن الجانبين أدانا جرائم الاحتلال ضد النساء والأطفال في غزة والضفة، ودعيا إلى لوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية من قبل الاحتلال من خلال اتخاذ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي”.

وشدد الطرفان على إرسال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى الشعب الفلسطيني.

وأعرب وزيرا الخارجية الإيراني والقطري عن دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف هجمات إسرائيل ضد غزة، وعبّرا عن الاهتمام بالقرار المقترح في مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والضفة الغربية كتركيز من المجتمع الدولي على طريق الحل السياسي.

وذكر أمير عبداللهيان، في هذا الاتصال الهاتفي، أن المقاومة الإسلامية ردت حتى الآن بقوة على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وبناء عليه ستكون الأيام المقبلة مرعبة جداً بالنسبة للاحتلال».