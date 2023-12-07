مقبرة جماعية لشهداء مستشفى كمال عدوان

وطنا اليوم:أعلن مدير عام الصحة في قطاع غزة، منير البرش، الخميس، حفر مقبرة جماعية في سوق جباليا لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان المحاصر.

وقال البرش، إن مستشفى كمال عدوان خرج عن الخدمة، ونحو 800 ألف شخص حتى الآن في شمال غزة دون خدمات صحية.

وأضاف أن 7 آلاف جريح على الأقل حالتهم خطرة وبحاجة إلى عمليات وتدخل جراحي، نقل منهم نحو 400 فقط خارج القطاع