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%60 من الجرحى في غزة بحاجة للعلاج بالخارج

منذ ساعة واحدة
%60 من الجرحى في غزة بحاجة للعلاج بالخارج

وطنا اليوم:قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، إن 60% من الجرحى في قطاع غزة بحاجة إلى إخراجهم من القطاع لتلقي العلاج فورا.
وأضافت الجمعية، أن القطاع الصحي في غزة منهار تماما وبحاجة إلى إسناده بكوادر من خارج القطاع.
وأكدت أنه جرى إنشاء وحدة طبية ميدانية لاستقبال الجرحى رغم كل الصعوبات في شمال قطاع غزة.
واخلت الجمعية، عددا من المرضى والجرحى إلى مستشفيات وسط وجنوب القطاع.
وأوضحت جمعية الهلال الأحمر، أن قوات الاحتلال تتعمد اعتقال المرضى والجرحى والتنكيل بهم، ومنهم مسعفون من طواقمها


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