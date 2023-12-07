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شاهد: محمد بن سلمان يقاطع بوتين لـ تصحيح معلومة

منذ ساعتين
Russian President Vladimir Putin and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman attend a meeting in Riyadh, Saudi Arabia December 6, 2023. Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

وطنا اليوم:تداولت وسائل إعلام سعودية مشهدا مثيرا من لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض.
وقال الرئيس الروسي مخاطبا ابن سلمان: “علاقاتنا مع السعودية منذ ما يقرب من 100 عام منذ استقلال السعودية”.
فيما رد ولي عهد المملكة: “فخامتكم نصحح لكم، السعودية لم تستقل بل أعيد توحيدها، لم تكن مستعمرة طوال تاريخها”.
رد ابن سلمان على بوتين الذي ابتسم بعد حديث ولي العهد، أثار تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بين الناشطين السعوديين.
يشار إلى أن السعودية بشكلها الحالي لم تخضع لأي احتلال، أو انتداب بخلاف دول خليجية وعربية أخرى، إلا أن توسع الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر وصلها بفترات متقطعة.
وأنهى الوالي العثماني على مصر محمد علي باشا، حكم الدولة السعودية الأولى عام 1818، كما أنه حارب الدولة السعودية الثانية التي امتدت في الفترة 1818-1891.
فيما لم تشهد الدولة السعودية الثالثة (1921- حتى الآن)، أي احتلال أو انتداب من دولة أخرى، وهو ما قصده ابن سلمان في حديثه لبوتين، بحسب ناشطين.
يشار إلى أن الرئيس الروسي زار الرياض وأبو ظبي، في إطار جهود تعزيز العلاقة مع دول المنطقة، لا سيما في ما يتعلق بملف الطاقة.

 


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