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الشيوخ الأميركي يعرقل إقرار حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

منذ 44 ثانية
الشيوخ الأميركي يعرقل إقرار حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

وطنا اليوم:عرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء، طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار، تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة.
وبحسب واشنطن بوست، رهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضي قدما بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة ملفات الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديموقراطية.
وتمثل هذه الخطوة هزيمة نكراء للرئيس جو بايدن الذي كان قد حذر الكونغرس من أنه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا فإن جيشه لن يتوقف عند حدود هذا البلد إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.
وكان البيت الأبيض قد حذر البرلمانيين من أن الأموال المخصصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام في حال لم يوافق الكونغرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.
ويشترط الجمهوريون في مجلس الشيوخ من أجل دعم التمويل الإضافي لأوكرانيا قبول الديموقراطيين إقرار إصلاحات على نظام اللجوء، بالإضافة إلى تشديد الأمن على الحدود.
وكان السناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تعهد بإجراء تصويت في وقت لاحق على إضافة إجراءات أمن الحدود التي يطالب بها الجمهوريون، في محاولة منه للحصول على الأصوات الستين اللازمة لتجاوز العقبة الإجرائية الأولى نحو إقرار حزمة المساعدات هذه.


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