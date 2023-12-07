الاحتلال يقتحم طولكرم ورام الله واستشهاد فتى بمواجهات في يعبد

وطنا اليوم:اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينتي رام الله وطولكرم في الضفة الغربية وسط اشتباكات مع مقاومين، وذلك بعد انسحاب جنود الاحتلال من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين إثر مواجهات أسفرت عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عاما وجرح آخرين. يأتي ذلك في خضم تصعيد واقتحامات الاحتلال لمدن وبلدات عدة في الضفة الغربية.

وأفاد مصدر باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رام الله.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق مدينة طولكرم بعدد كبير من الآليات والجرافات وانتشرت في محيط ومداخل مخيم نور شمس وسط اشتباكات مع مقاومين.

كما نشرت منصات فلسطينية مشاهد قالت إنها لاستهداف آلية إسرائيلية بعبوة ناسفة في مدينة طولكرم.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين إثر مداهمات لعدد من المنازل في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، وفق ما ذكره الصحفي ليث جعار للجزيرة.

وأفاد الصحفي بسماع دوي انفجارات في محيط المخيم الذي اقتحمته قوات الاحتلال بما لا يقل عن 30 آلية عسكرية وجرفت منشآت في مدخله، مشيرا إلى أن مقاومين استهدفوا آليات الاحتلال بعبوات ناسفة.

وفي تطور متصل قال نقيب الأطباء بمحافظة طولكرم في الضفة الغربية للجزيرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى “ثابت ثابت” في المدينة وتفتش سيارات الإسعاف.

ويأتي هذا التطور بعد انسحاب قوات الاحتلال من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية مخلّفة شهيدا و3 جرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتى عمر محمود أبو بكر (16 عاما) استشهد إثر إصابته برصاصة إسرائيلية في الصدر، كما أصيب 3 مواطنين آخرين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد. وباستشهاد الفتى عمر يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ فجر الأربعاء إلى 5 فلسطينيين، وإلى 265 منذ بداية الحرب على غزة التي دخلت شهرها الثالث.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة يعبد مساء أمس الأربعاء، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت.

اعتداءات المستوطنين

في غضون ذلك قالت مصادر محلية فلسطينية إن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي صوب مركبات الفلسطينيين جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية.

يأتي ذلك في ظل اقتحامات تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة بيت لحم والخليل ومناطق أخرى بالضفة.

في الإطار، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترقوميا غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وشهدت مدينة الخليل استنفارا من قوات الاحتلال بعد عمليتي إطلاق نار استهدفتا مستوطنة حجاي ومستوطنة أبراهام أفينو التابعة لمستوطنة كريات أربع.

وفي خلال هذه الاقتحامات في الساعات الماضية، اعتقلت قوات الاحتلال 60 فلسطينيا بينهم سيدة وأسرى سابقون، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير إن الاحتلال اعتقل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 3640 في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة