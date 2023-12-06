نتنياهو: نحاصر منزل يحيى السنوار والوصول إليه مسألة وقت

وطنا اليوم:زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن قوات الاحتلال تطوق منزل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار بقطاع غزة

وأعتبر نتنياهو أن قوات الاحتلال “يمكنها الوصول إلى أي مكان في قطاع غزة”.

وأضاف أن “منزل السنوار ليس المكان الذي يتحصن فيه، ويمكنه الهروب، لكنها مسألة وقت فقط قبل أن نقبض عليه”.

وتابع أن إسرائيل “تمارس ضغوطا للسماح للصليب الأحمر بزيارة الإسرائيليين المحتجزين في غزة ، علاوة على ذلك، تحدثت اليوم مرة أخرى مع رئيسة الصليب الأحمر وطلبت منها التوجه إلى قطر، التي ثبت أن لها نفوذا على حماس، والمطالبة بزيارة الصليب الأحمر للرهائن، وبالطبع توفير الدواء لهم”.