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شاهد : تفحم دبابات إسرائيلية بقذائف القسام في شوارع الشجاعية

منذ ساعة واحدة
شاهد : تفحم دبابات إسرائيلية بقذائف القسام في شوارع الشجاعية

وطنا اليوم:نشرت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صورا من المعارك التي خاضها مقاتلوها ضد قوات الاحتلال في مدينة الشجاعية شمالي قطاع غزة.
وظهر مقاتلو القسام وهم يتحركون بين أبنية مهدمة ومعهم قذائف محمولة على الكتف قبل أن يرصدوا 3 دبابات إسرائيلية كانت تقف على مقربة من عامود دخان كبير.
وقام المقاتلون باستهداف الدبابات من داخل بناية مهدمة فأحرقوها تماما، ثم استهدفوا جرافة كانت تمر في المكان، قبل أن يقصفوا عددا آخر من الدبابات.
وكانت عملية الاستهداف تتم من داخل فتحات ضيقة جدا داخل بيانات مدمرة ومن مسافة أمتار قليلة وتحدث إصابات مباشرة، وجرى استهداف دبابة واحدة في أحد الشوارع الضيقة وبشكل مباشر

 


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