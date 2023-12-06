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وزيرة النقل تلتقي مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD)

منذ 45 ثانية
وزيرة النقل تلتقي مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD)

وطنا اليوم:التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الأربعاء مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) “جريتشن بيرى”، والوفد المرافق لها.
وأشادت التهتموني بالتعاون القائم بين الحكومة الأردنية والبنك الأوروبي بدعم كافة أنماط النقل من خلال تقديم الخدمات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية.
وثمنت جرينتش جهود الوزارة ضمن مجالات الشراكة التي جري العمل عليها بين الطرفين لا سيما الجهود المبذولة في دراسات مشروع النقل الحضري لمحافظتي (اربد والزرقاء).


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