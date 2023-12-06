مهيدات: أسعار الأدوية وحليب الرضع عادلة وندرس مراجعتها

وطنا اليوم:قال النائب خالد ابو حسان ان هناك شكاوى كثيرة من قبل المواطنين بوجود ارتفاع ملحوظ في اسعار الأدوية وحليب الرضع منذ بداية العام الحالي 2023، في مقابل تقنين المعالجات الطبية ، مشيرا الى وجود نقص كبير في الاختصاصات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة .

وطالب ابو حسان خلال جلسة رقابية الاربعاء، الحكومة بوضع آلية واضحة لعلاج المواطنين او ايقاف المعالجات وفتح المستشقيات للعلاج مباشرة بوجود نظام طبي الكتروني متطور يستطيع القيام بذلك دون تأجيل او ارباك نظرا لطول فترات الانتظار.

وبدوره رد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات على سؤال النائب، مؤكدا أن الأسعار وقرار التسعير يتبع للجان فنية مختصة بالشراكة مع جميع الجهات المعنية وهذا ينطبق على حليب الرضع في السوق الأردني حيث ان سعة العبوة 400 غم سعرها 4 دنانير وفي الاسواق المجاورة للأردن سعرها 13 دينار، مشيرا الى ان مادة حليب الرضع مدعومة بشكل كبير جدا من خلال الحفاظ على اسعاره لتكون في متناول الجميع .

وبين مهيدات ان هناك بعض التركيبات الخاصة لحليب الرضع قد تصل لمرتبة العلاج مدعومة من قبل الشركات العالمية حتى تؤمن لبعض الاطفال الذين يعانون من سوء امتصاص او عسر هضم، حيث لوحظ اقبال المواطنين على شراء هذه الانواع من التركيبة لانخفاض سعرها الأمر الذي تسبب بشحها في الاسواق نتيجة ضعف التوريد وبالتالي رفع سعرها بما نسبته 6 % كحد أعلى .

وفيما يخص تسعيرة الأدوية في السوق الأردني، بين مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء انه يتم اقرارها وتحديثها ضمن مصفوفة واسس منهجية وعلمية تنشر في الجريدة الرسمية مع الأخذ بعين الاعتبار لأسعار الأدوية في دول المنشأ والتكلفة والفروقات حتى يتم استيراده وانعكاسه على المنتج المحلي من الأدوية.

وأضاف مهيدات ان هناك دراسة جديدة لأسعار الأدوية التي تراعي صالح المواطن وبمقارنة عادلة مع 19 دولة ومعادلة دخل الفرد، منوها الى ان آخر تحديث لتسعير الأدوية كان عام 2020