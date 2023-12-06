السّقاف: نتطلع لتعاون أوسع مع إيرلندا لإقامة فعاليات لترويج الاستثمار

وطنا اليوم:عقدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع السفيرة الايرلندية لدى المملكة السيدة ماريان بولجر، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين وسبل تطويرها والنهوض بها في المجالات الاستثمارية، وإقامة فعاليات لترويج الاستثمار في الاردن.

وفي مستهل اللقاء، رحّبت وزيرة الاستثمار بسفيرة جمهورية ايرلندا، معربة عن تقدير الدولة الاردنية للعلاقات المتميزة بين البلدين، كما قدّمت السقاف شرحاً حول أجواء ومناخ الاستثمار في الأردن والحوافز المشجعة للمستثمرين، واهم الإصلاحات التي افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية تمثلت باستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، إضافة الى استعراضها أهم الفرص الاستثمارية في المملكة في العديد من القطاعات والتي يمكن الاستفادة منها.

و دَعت وزيرة الاستثمار إلى زيادة التعاون الثنائي مع ايرلندا، مؤكدة على ترحيب المملكة باستثمار الشركات الأيرلندية مع ضرورة تقوية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.

من جانبها شددت سفيرة جمهورية ايرلندا، على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين وذلك في ضوء التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة حيث هناك رغبة ايرلندية في تطويرها بمختلف المجالات بما يعود بالفائدة المشتركة على الشعبين، مشيده في الوقت ذاته بما حققه الأردن من إصلاحات على بيئة الاعمال تسهم في تدفق الاستثمار والتنمية المستدامة.

يذكر أنّ حجم الاستثمارات الأيرلندية في الأردن وصل الى قرابة 25 مليون دولار أمريكي في قطاعي الخدمات والصناعة