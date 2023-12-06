جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في معارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال، الأربعاء مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ومقتل ضابط في حادث انقلاب مركبة عسكرية جنوب تل أبيب.

وقال جيش الاحتلال عبر صفحته الرسمية إن المقدم يوهاي غور هيرشبيرغ، من فيليب فارم، قائد وحدة البحث عن الأشخاص المفقودين في فرقة الإطفاء (الفرقة 98) قتل في حادث سير عسكري في جنوب تل أبيب ويبلغ من العمر (52عاماً).

وأعلن كذلك، مقتل العقيد (احتياط) يوناتان مالكا، مقاتل مدرع في الكتيبة 82 التي تم تشكيلها “سار ميجولان” (7)، ويبلغ من العمر (23 عاما).

وارتفعت حصيلة القتلى في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 410 ضابطا وجندي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 16 ألفا و248، بينهم 7112 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 43 ألفا