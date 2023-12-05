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ولي العهد يهاتف النجم الشناينة مطمئنًا على صحته

منذ ساعة واحدة
ولي العهد يهاتف النجم الشناينة مطمئنًا على صحته

وطنا اليوم:هاتف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، نجم النادي الفيصلي أمين الشناينة، مطمئنًا على صحته، بعد أن أجرى عملية جراحية ناجحة، اثر إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.
وقال النجم الشناينة،، “الأيام الصعبة رح أكون أقوى منها بإذن الله، وإن شاء الله نرجع لتمثيل الأردن بأفضل حال”، شاكرًا سموه على المبادرة الرائعة والدفعة المعنوية الكبيرة للاعب.
وسيخضع اللاعب لفترة راحة خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للبدء بعملية التأهيل الرياضي في الفترة القادمة


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