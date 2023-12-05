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وزير الخارجية يحذر من همجية العدوان الإسرائيلي الذي يدمر غزة ويقتل أهلها

منذ ساعتين
وزير الخارجية يحذر من همجية العدوان الإسرائيلي الذي يدمر غزة ويقتل أهلها

وطنا اليوم:حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، من همجية العدوان الإسرائيلي المستعر الذي يدمر غزة ويقتل أهلها ويأخذ كل سكان القطاع “رهائن انتقامية فجة”.
جاء ذلك خلال تلقي الصفدي اتصالين هاتفيين من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي.
وبحث الصفدي كارثية الأوضاع في غزة، وتأكيد ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات كافية ومستدامة بشكل فوري لجميع أنحاء غزة، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية.
وحذر الصفدي من تداعيات استمرار غياب موقف دولي واضح في إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة والمطالبة بوقفه.


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