استشهاد جندي لبناني وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي

وطنا اليوم:أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين، في قصف إسرائيلي لبلدة العديسة عند الحدود اللبنانية.

وقالت قيادة الجيش في بيان، إن مركزا عسكريا للجيش في منطقة النبي عويضة/ العديسة، تعرض لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة