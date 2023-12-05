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استشهاد جندي لبناني وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي

منذ 3 ساعات
Artillery fire from an Israeli position hits the hills near the outskirts of the border town of Odaisseh in southern Lebanon on November 17, 2023. - Since the Israel-Hamas war began on October 7, when the Iran-backed fighters stormed out of the Gaza Strip, Hamas ally Hezbollah and allied Palestinian factions have exchanged fire with Israeli forces across Lebanon's southern border. (Photo by Hasan FNEICH / AFP)

وطنا اليوم:أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين، في قصف إسرائيلي لبلدة العديسة عند الحدود اللبنانية.
وقالت قيادة الجيش في بيان، إن مركزا عسكريا للجيش في منطقة النبي عويضة/ العديسة، تعرض لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة


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