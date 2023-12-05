وضع حجر الأساس لمحطة الطاقة الشمسية الرائدة في مطار الملكة علياء

وطنا اليوم:تحت رعاية معالي وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أقيم يوم الثلاثاء 5 كانون الأول 2023 حفل وضع حجر الأساس في مطار الملكة علياء الدولي لإنشاء محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 4.8 ميجاواط. وحضر الحفل ممثلون عن المساهمين في مجموعة المطار الدولي، وسلطات المطار ذات الصلة، والشركة المطورة للمشروع، وعدة شركاء.

وتأكيدًا على التزامها بالحد من تأثيرها على البيئة، وقعت مجموعة المطار الدولي اتفاقية في شهر تموز 2023 مع شركة “شمس المطار للطاقة”، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل “شركة قعوار للاستثمار”، لتصميم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية عالية الجودة وبنائها وتشغيلها. يمتد المشروع على مساحة تقدّر بحوالي 65,000 متر مربع من الأراضي المتجاورة غير المستغلة الواقعة ضمن أراضي المطار، شمالي المدرج الشمالي. ومن المقدر أن تُولّد محطة الطاقة الشمسية ما يزيد عن 10.5 جيجاواط في الساعة (ما يعادل 10.5 مليون كيلوواط في الساعة) من الكهرباء على الفور، بما يمثل حوالي 24.5% من متطلبات الطاقة التشغيلية للمطار، وهو ما يعادل الكهرباء اللازمة لتشغيل أكثر من 3,000 منزل. وإلى جانب ذلك، سيؤدي تنفيذ هذه المحطة الشمسية إلى الحد من انبعاث حوالي 12,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وخفض التكاليف المرتبطة بها. ومن المتوقع أن تبدأ محطة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء بحلول الربع الثالث من عام 2024.

وبهذه المناسبة، قالت معالي وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني: “يمثل تدشين حجر الأساس لمشروع الطاقة الشمسية خطوة مهمة وحاسمة في ترسيخ مكانة مطار الملكة علياء الدولي في طليعة المنشآت العالمية الصديقة للبيئة، وجعله أحد أكبر المطارات التي تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن فخورون بهذا المشروع الحيوي، والذي سيُعدّ واحدًا من أكثر مشاريع البنى التحتية شهرة في الأردن، وننظر إلى هذه الفرصة بمسؤولية كبيرة؛ إذ نلتزم بدعمه ليكون في طليعة المشاريع الريادية في الطاقة المتجددة في قطاع النقل الجوي الإقليمي، وإثبات نجاح مشاريع الشراكة ما بين القطاعيْن العام والخاص”.

وعلّق فرناندو إتشيجاراي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي قائلاً: “اليوم، لا نقوم فقط بالبدء في العمل؛ نحن نتخطى الحواجز ونشكل أنموذجًا للمنطقة بأكملها، ونظهر أن المطارات يمكن أن تكون في طليعة الطيران الصديق للبيئة. وتُعدّ محطة الطاقة الشمسية هذه خطوة حاسمة نحو جعل مطار الملكة علياء الدولي أحد أكبر المطارات التي تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال تسخير قوة الشمس ونشر حلول مبتكرة في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، يؤكد هذا المشروع المتطور على تعهدنا الراسخ بالمسؤولية البيئية؛ وهو التزام أثبت أهميته في قطاع الطيران العالمي. نتقدم بخالص الشكر إلى وزارة النقل ومجموعة قعوار على دعمهما وخبرتهما القيمة، بما أدّى دورًا أساسيًا في نجاحنا.

وبدوره، قال نيكولا كلود: “بوصفنا مشغلًا للبوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، لطالما أولت “مجموعة المطار الدولي” الأولوية دائمًا للإشراف البيئي في مطار الملكة علياء الدولي. إن إنشاء هذه المحطة الشمسية هو خطوة حاسمة نحو تقليل بصمتنا الكربونية وترسيخ مكانتنا واحدًا من أكبر المطارات التي تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعزز هذا المشروع أيضًا مكانتنا بوصفنا أول مطار في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 “Transition” ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، إلى جانب حصوله مرتين على تقدير المطارات الصديقة للبيئة التابع لمجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في عاميْ 2017 و2022. تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتحقيق الصفر الصافي من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 وتعزيز الاستدامة البيئية في المطار، والإسهام أيضًا في جعل قطاعيْ النقل الجوي والسياحة أكثر اخضرارًا في الأردن”.

ومن جانبه، علق حنّا زغلول، الرئيس التنفيذي لـ “شركة قعوار للطاقة”: “فخورون لاختيارنا من قبل “مجموعة المطار الدولي” لنكون مسؤولين عن أعمال التطوير والمقاولة للهندسة والمشتريات والإنشاءات لهذا المشروع المهم في أحد أبرز البنى التحتية في الأردن. إن التزامنا بحماية البيئة الأردنية سيتوّج بنجاحنا في الحد من انبعاث حوالي 12,000 طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، بمجرد تشغيل المحطة بالكامل. ونشعر بفخر كبير ودرجة عالية من المسؤولية تجاه تولينا مهمة إنشاء هذا المشروع، والذي سيعزز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه رائدًا عالميًا في مجال الطاقة المتجددة ضمن قطاع الطيران الإقليمي