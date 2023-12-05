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بسبب الضباب.. مصرع وإصابة 32 شخصاً بحادث مروع في مصر

منذ 13 ثانية
بسبب الضباب.. مصرع وإصابة 32 شخصاً بحادث مروع في مصر

وطنا اليوم:لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 25 آخرون، في حادث سير مروع بطريق رئيسي في مصر، بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية.
وتلقت السلطات المصرية بلاغًا بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي بمنطقة الشيخ فضل بمدينة بني مزار محافظة المنيا جنوب البلاد، وسقوط قتلى وجرحى.
وتبين انقلاب حافلة تابعة لإحدى الشركات، تقل عمالًا على الطريق الصحراوي الشرقي، بسبب الشبورة المائية التي تعرضت لها البلاد صباح اليوم وانتشار الضباب، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل الجرحى والضحايا للمستشفيات القريبة.
وكشفت السلطات تنوع الإصابات ما بين جروح وكسور متنوعة، فيما جرى نقل 19 مصابًا لمستشفى الشيخ فضل التكاملي، و6 آخرين لمستشفى سمالوط النموذجي، بينما تم إيداع الجثث بمشرحة مستشفى بني مزار العام.
وقامت السلطات بإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية، كما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.
وكانت إدارة الأزمات والكوارث بالمنيا، قد أعلنت عن غلق الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي بالتنسيق مع إدارة مرور المنيا، وذلك لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية على الطريق حفاظًا على أرواح المواطنين


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