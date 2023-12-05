الحكومة تقترض 2.225 مليار دينار منذ بداية العام

وطنا اليوم:ارتفع إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي ليسجل 40.714 مليار دينار ، ليشكل ما نسبته 113.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الحكومة اقترضت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول 2.225 مليار دينار.

وأظهرت البيانات أن الحكومة قامت بالاستدانه من صندوق استثمار أموال الضمان الإجماعي 1.038 مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول