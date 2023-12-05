جيش الاحتلال يقر بمقتل جنديين وإصابة آخر في معارك غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جنديين إضافيين في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن النقيب ياهال غازيت (24 عاماً) من مستوطنة ركفات، نائب قائد السرية في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188) قتل في معركة بقطاع غزة، والرائد جيل دانيلز (34 عاما) من أشدود مقاتل في سرية الدورية في الكتيبة 6261 اللواء 261، قتل في معركة في قطاع غزة.

ووصل عدد قتلى جيش الاحتلال بنيران المقاومة الفلسطينية منذ صباح الثلاثاء الذين أُعلن عنهم إلى 5 قتلى، فيما ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي الكلي إلى 406 ضباط وجنود، منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، أكد جيش الاحتلال إصابة مقاتل من وحدة دوفدفان-تشكيل الكوماندوز، بجروح خطيرة خلال معركة في قطاع غزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي