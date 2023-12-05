أعضاء فريق خبراء تطوير التعليم العالي الأردني يشاركون في فعاليات مؤتمر إيراسموس بلس لسياسات تطوير التعليم العالي في برشلونة

وطنا اليوم:يشارك عدد من أعضاء فريق خبراء تطوير التعليم العالي الأردني التابع لبرنامج إيراسموس بلس في المؤتمر السنوي للتعليم العالي، والذي يُعقد في جامعة برشلونة خلال الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر لعام 2023.

ويضم الوفد كل من الدكتور محمود الشياب رئيس الفريق في الأردن، والدكتور مأمون الدبعي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ظافر الصرايرة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إضافةً إلى الدكتور أحمد أبو الهيجاء مدير مكتب إيراسموس بلس الوطني في الأردن.

وينظم المؤتمر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث يشارك فيه ممثلين وخبراء من أكثر من 25 دولة من الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي لمناقشة تحديات واتجاهات تطوير التعليم العالي الوطنية وعلى مستوى الجوار الأوروبي، كما سيتاح للأعضاء المشاركين الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة مع الخبراء والمشاركين الآخرين من جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يسلط أعضاء الفريق الأردني المشارك في المؤتمر الضوء على التحديات الفريدة التي تواجه التعليم العالي في المنطقة وعلى الجهود المستمرة لتحقيق الإصلاح والتطوير لسياسات التعليم العالي وتعزيز التعاون وتطوير الأطر التنظيمية في مجال التعليم العالي.

ومن أهم المحاور التي سيناقشها المشاركون الابتكار والرقمنة في التعلم وتأثيرات التدويل، والتأثيرات المستمرة لأزمة كوفيد-19، وتحسين التعلم والاعتماد على المهارات الصغيرة (micro-credentials) ،ودور الجامعات في تنفيذ والإعتراف بهذه المهارات، والتحول نحو التعلم المرن، والتحول الأخضر في التعليم العالي، والمنطقة التعليمية الأوروبية وتداولاتها على الشراكات الدولية، وتمكين فرق تطوير التعليم العالي وتأثيرهم على صنع السياسات.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر يُعد منبراً فريداً للحوار حول سياسات التعليم العالي وأحداثه وآفاقه في العام المقبل، حيث يُتوقع أن يكون لأعضاء الفريق الأردني المشارك إسهامات بارزة في هذا السياق.