قوات الاحتلال تنسحب من مناطق في شمال غرب غزة

وطنا اليوم:انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق عدة في شمال قطاع غزة، صباح الثلاثاء، بهدف إعادة التموضع.

ويأتي انسحاب قوات الاحتلال كإجراء لإعادة التموضع وشن غارات كثيفة بالطائرات، بمزاعم استهداف مواقع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعدما شهدت مناطق في الشمال معارك عنيفة مع المقاومة.

وأعلن جيش الاحتلال دخوله جباليا في شمال القطاع.

وكان المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش أكد أن قوات الاحتلال حاصرت مستشفى كمال عدوان الكائن في بيت لاهيا شمال القطاع، بالدبابات والقناصة، وعملت على إطلاق النار على كل من يتحرك هناك.

وأسفرت عمليات إطلاق النار عن استشهاد 108 فلسطينيين وإصابة العشرات، جرى نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان.

وأعرب البرش عن تخوفه وقلقه ما ارتكاب الاحتلال مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي