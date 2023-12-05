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#عاجل مهيدات: إغلاق مستودع ضبط لديه 238 تنكة من زيت الزيتون المغشوش

منذ 4 ساعات
#عاجل مهيدات: إغلاق مستودع ضبط لديه 238 تنكة من زيت الزيتون المغشوش

وطنا اليوم:أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، من خلال فرقها الرقابية في مديرية الغذاء، مستودعا لزيت الزيتون في العاصمة عمان .
وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن الإغلاق جاء بناء على الكشف على المستودع بالتعاون مع مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة، وعلى ضوء نتيجة فحص الزيت والتي أثبتت غش زيت الزيتون، فضلا عن رصد مخالفات تؤكد ممارسة عملية الغش بما في ذلك ضبط خزان وعبوات تحتوي على آثار وبقايا زيت نباتي.
وأضاف مهيدات، أنه تم حجز كامل كمية زيت الزيتون التي ضبطت داخل المستودع والتي بلغت 238 تنكة لغايات إتلافها أصوليًا كما ستباشر المؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على المستودع.
ويشار إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء تواصل تنفيذ الحملة التوعوية والرقابية الموسمية الخاصة بتتبع زيت الزيتون والرقابة على سلسلة تداوله وتنفذ جولاتها التفتيشية الدورية على منشآت إنتاج وبيع زيت الزيتون لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية وإجراء الفحوصات السريعة عشوائيا في الميدان للكشف عن الغش واتخاذ الإجراءات اللازمة أصوليًا في حال وجود أي مخالفات.
وتدعو المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo، وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.


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