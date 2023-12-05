تقرير : ثلاثة أرباع سكان الأردن يتواجدون في 3 محافظات

وطنا اليوم:بلغ حجم السكان في الأردن خلال شهر كانون الأول الحالي، 11.5 مليون نسمة؛ ثلثهم على الأقل لا يحملون الجنسية الأردنية، و 6 ملايين من العدد الكلي للسكان حصلت في آخر 19 سنة، وفق ورقة حقائق ديمغرافية صادرة عن المجلس الأعلى للسكان.

وأشارت الورقة، إلى أن عدد المواليد المسجلين 2010-2022 بلغ قرابة 2.68 مليون مولود بمتوسط سنوي حوالي 200 ألف مولود؛ أي بقرابة مليون وربع مولود كل ست سنوات.

ويبلغ معدل الإنجاب المكتمل للمرأة الواحدة في الفئة العمرية 40 – 49 سنة (2023) 3.7 طفل للمرأة الأردنية، 4.5 طفل للمرأة السورية، 4.7 طفل للمرأة السورية في المخيمات، وفق المجلس الأعلى للسكان، الذي أشار إلى أن معدل استخدام الأسرة الأردنية لوسائل تنظيم الإنجاب العام الحالي بلغت نسبته 38.4% للوسائل الحديثة، و21.7% للوسائل التقليدية.

وبينت الورقة أن قرابة 32.5% من الأزواج الأردنيين (لعام 2023) بحاجة لاستخدام وسيلة حديثة لتنظيم إنجابهم من أجل تحقيق رغباتهم الإنجابية، حيث إن 10.8% منهم لديهم حاجة غير ملباة، إضافة إلى أن 21.7% منهم يستخدمون وسائل تقليدية غير فعالة، كما يعتمد قرابة 24% من الأطفال دون سن 6 أشهر على الرضاعة الطبيعية المحضة.

وأشار إلى أن التوزيع الجغرافي لسكان الأردن “غير متوازن وضار بالبيئة والاقتصاد الريفي والأمن الغذائي ومكلف ماليا وإداريا”، حيث إن 8% فقط من السكان يسكنون في النصف الجنوبي من المملكة بمحافظاته الأربعة؛ بينما يسكن 92% في النصف الشمالي (محافظات الوسط 63.5%، محافظات الشمال 28.5%).

وبين المجلس أن ثلاثة أرباع السكان يسكنون في 3 محافظات هي العاصمة، إربد، والزرقاء، حيث تأتي محافظة المفرق في المرتبة الرابعة وهي المحافظة الأعلى في نسبة (وليس عدد) اللاجئين السوريين بين سكانها.

وأشار المجلس الأعلى إلى أن التركيب العمري للسكان في الأردن “فتي”، موضحا أن نسبة الأطفال (لعام 2022) دون سن 15 سنة تبلغ 34.4%؛ أي قرابة 3.9 مليون طفل، فيما كانت نسبة الأطفال بين اللاجئين السوريين (حسب تعداد 2015) 45%، و40% في سن الطفولة، وما دون سن 18 سنة يبلغون 4.6 مليون طفل، في ورقة أشارت إلى أن العمر الوسيط للسكان 22.4 سنة.

وبين المجلس أن معدل المشاركة الاقتصادية “متدن”، حيث إن معدل البطالة بين الأردنيين للعام الماضي بلغ 22.8%؛ 20.6% بين الذكور، 31.4% بين الإناث، وقرابة 71% من المتعطلين الأردنيين هم من الذكور والباقي من الإناث، فيما أن قرابة 63% من المتعطلين الذكور لا يحملون الثانوية العامّة.

وأوضح أن معدل المشاركة الاقتصادية في الأردن للعام الماضي للأردنيين في عمر 15 سنة فأكثر 33.4%؛ 53.1% ذكور؛ 13.9% إناث، بينما تبلغ نسبة المشتغلين الأردنيين 25.8%، حيث ترتفع النسبة إلى 42.2% بين الذكور، مقابل 9.6% بين الإناث، كما تبلغ نسبة الإعالة الاقتصادية بين الأردنيين 1: 4.2؛ أي أن كل مئة شخص مشتغل يعيل 420 شخصا بمن فيهم نفسه.

المجلس الأعلى للسكان، أشار إلى أن من تبعات التركيب العمري الفتي استمرار الزيادة السريعة في عدد الأسر والمساكن الجديدة وفي الاحتياجات من المياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وفي عدد الداخلين إلى سن العمل والتعليم، وفي عدد المتعطلين من الشبان والشابات، حتى لو انخفض معدل البطالة، وفي عدد الفتيات في سن الزواج والإنجاب؛ يبلغ عددهن الآن 2.79 مليون في الأعمار 15-49 سنة، وكل 100 سيدة تخرج من سن الإنجاب يقابلها دخول 275 فتاة في سن الإنجاب، وفي عدد المواليد، حتى لو انخفض معدل المواليد، وفي عدد السائقين والمركبات وأزمة المرور، وفي عدد المسنين (60+ سنة) 615 ألف؛ (65+ سنة) 417 ألف، وفي نسبة المسنين (60+ سنة) 5.5%، و(65+ سنة) 3.7%.

وتوقع المجلس الحياة بالسنوات للأردنيين وفقا لإحصاء صدر العام الماضي 73.3 سنة (للذكور 72.3، للإناث 75.1)، فيما توقع الحياة الصحية بالسنوات (لعام 2021) (للذكور 68.1، وللإناث 67.2).

وبين أن نسبة الجنس عند الميلاد “طبيعية”، حيث إن 105 مواليد ذكور مقابل 100 مولودة بنت، فيما بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 14 وفاة لكل ألف ولادة حية، ومعدل وفيات الأطفال حديثي الولادة 9 وفيات لكل ألف ولادة حية (لعام 2023).

وتبلغ نسبة وفيات الأمهات (وفقا لعام 2021) 85.2 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية (29.8 عند استبعاد تأثير جائحة كورونا).