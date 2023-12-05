الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة بعد ظهر اليوم، لا سيما تساقط الأمطار بغزارة وامتدادها لمختلف مناطق الأردن وتسببها بتشكل السيول في بعض المناطق، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة انتهاج السلوك السليم واتباع النصائح والإرشادات الآتية:

أولا: الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة جنوب وشرق المملكة والبحر الميت.

ثانيا: الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر.

ثالثا: الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

رابعا: الحذر أثناء القيادة وخاصة في المناطق التي تشهد هطولاً غزيراً للأمطار.

خامسا: عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.