3 وفيات و7 إصابات جراء حريق منزل في الكرك

وطنا اليوم:توفي 3 أشخاص وأصيب 5 اخرون، فجر الثلاثاء، بحريق منزل اندلع بالمزار الجنوبي بمحافظة الكرك.

وقال مصدر أمني إن رجلا ستينيا وابنته، وحفيدته الصغيرة، توفوا جراء الحريق.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية هرعت إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته، فيما أخلت كوادر الدفاع المدني جثامين المتوفين إلى أحد المستشفيات.

النيران حاصرت الأشخاص

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، لاحقا أن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني الكرك استجابت لحريق شب داخل إحدى المنازل بمنطقة المزار الجنوبي في محافظة الكرك .

وأكد في بيان ، أن طواقم الأطفاء عملت على إخماد الحريق وإنقاذ خمسة مصابين حاصرتهم النيران وأخلاء ثلاثه وفيات نتجت عن الحريق

فيما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى ، لتلقي باقي الإجراءات الطبية اللازمة، هذا وسيتم فتح تحقيق بالأسباب التي أدت لنشوب الحريق