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القبض على سائق شاحنة تسبّب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية

5 ديسمبر 2023
القبض على سائق شاحنة تسبّب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية

وطنا اليوم:ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق شاحنة تسبّب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية أثناء قيامه بواجبه الرسّمي.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية ألقت القبض على سائق مركبة شحن تسبب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية أثناء قيامه بواجبه الرسّمي.
وبيّن أنّه، وأثناء قيام إحدى الدوريات الخارجية مساء اليوم، بواجبها الرسمي ضمن اختصاص محافظة الزرقاء عملت على إيقاف إحدى مركبات الشحن التي تبيّن بأنّ سائقها مطلوب.
وأضاف أن السائق، ولدى إيقافه حاول الفرار من المكان ليقوم أحد العاملين في الدورية باللحاق به، إلا أن السائق أصر على المسير بمركبته والفرار من المكان، ما عرّض الوكيل إلى الدهس، وأُسعف على إثرها للمستشفى، وما لبث أن فارق الحياة، فيما لاذ سائق المركبة بالفرار من المكان.
وأكّد الناطق الإعلامي أنه وبمتابعة التحقيق، والبحث عن السائق تمكن فريق تحقيقي من تحديد مكانه قبل قليل في إحدى مناطق البادية الشمالية؛ إذ جرى التحرك للمكان والقاء القبض عليه وشخص آخر كان برفقته أثناء فراره، وستتم إحالته للقضاء بعد إنهاء التحقيقات.
وأضاف أن المديرية إذ تنعى الوكيل أحمد مروان أحمد ثابت لتدعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان وحسن العزاء


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