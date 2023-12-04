نيويورك تايمز: صاروخ فلسطيني أصاب قاعدة إسرائيلية فيها صواريخ نووية

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن صاروخا أطلقه نشطاء حماس خلال هجومهم على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصاب قاعدة عسكرية إسرائيلية، حيث يقول الخبراء، أنه تتمركز العديد من الصواريخ ذات القدرة النووية في البلاد، وفقًا لتحليل مرئي أجرته الصحيفة لتداعيات الهجوم.

وعلى الرغم من أن الصواريخ نفسها لم تُصب، إلا أن تأثير الصاروخ على قاعدة “سدوت ميخا” في وسط إسرائيل، أدى إلى نشوب حريق اقترب من منشآت تخزين الصواريخ وغيرها من الأسلحة الحساسة.

لم تعترف إسرائيل أبدًا بوجود ترسانتها النووية، على الرغم من أن المبلغين الإسرائيليين والمسؤولين الأميركيين ومحللي صور الأقمار الصناعية يتفقون جميعًا على أن البلاد تمتلك عددًا صغيرًا على الأقل من الأسلحة النووية.

وقال هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية التابع لاتحاد العلماء الأميركيين، لصحيفة التايمز إنه يقدر أن هناك على الأرجح ما بين 25 إلى 50 قاذفة صواريخ من طراز أريحا ذات قدرة نووية في القاعدة.

ووفقا للخبراء والوثائق الحكومية الأميركية التي رفعت عنها السرية، فإن صواريخ أريحا الإسرائيلية مجهزة لحمل رؤوس حربية نووية.

وقال كريستنسن، الذي درس القاعدة، إنه من المرجح أن يتم الاحتفاظ بهذه الرؤوس الحربية في مكان منفصل بعيدًا عن القاعدة، وبالتالي لم تكن مهددة أثناء الهجوم.

الهجوم الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا على “سدوت ميخا” هو أول مثال معروف لضرب المسلحين الفلسطينيين موقعًا يشتبه في أنه يحتوي على أسلحة نووية إسرائيلية. ومن غير الواضح ما إذا كانوا يعرفون تفاصيل ما كانوا يستهدفونه، بما يتجاوز كون القاعدة مجرد منشأة عسكرية.

لكن استهداف أحد المواقع العسكرية الأكثر حساسية في إسرائيل يُظهر أن نطاق هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر ربما كان أكبر مما كان معروفًا من قبل – وأن الصواريخ يمكن أن تخترق المجال الجوي حول الأسلحة الاستراتيجية الإسرائيلية الخاضعة لحراسة مشددة.

وشمل الهجوم على المنطقة المحيطة بـ”سدوت ميخا” سلسلة من الصواريخ على مدى عدة ساعات، وفقا لبيانات الإنذار التحذيري.

ومن غير الواضح عدد الصواريخ التي اعترضها نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي، أو التي تمكنت من التسلل وضرب القاعدة، بالإضافة إلى الصاروخ الذي عثرت عليه صحيفة التايمز.