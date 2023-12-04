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القبض على شخصين أضرما النار بمركبة في الكرك

منذ 3 ثواني
القبض على شخصين أضرما النار بمركبة في الكرك

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد فجر الاثنين يفيد بإضرام مجهولين النار في مركبة أثناء اصطفافها أمام منزل مالكها في منطقة غور الصافي.
وأضاف الناطق الإعلامي في بيان ، أن الحريق نتج عن الحادثة أضرار مادية بسيطة فقط في المركبة دون أي إصابات تذكر.
وأكّد أنه تم على الفور التحرك للمكان وخلال الكشف على موقع الحادثة، تبين أن الحريق نتج بفعل فاعل، إذ تم من خلال التحقيقات تحديد هوية شخصين اشتُبه بهما بإضرام النار، وأُلقي القبض عليهما.
وأشار إلى أنه سيتم إحالة المتهمَين إلى القضاء


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