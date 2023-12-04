مشوقة يسأل الحكومة عن استقبال مؤسسة تتعامل مع إسرائيل

وطنا اليوم:وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول قيام جامعة اليرموك باستقبال وفد من مؤسسة “فريدريش ناومان”.

وتساءل مشوقة عن سبب عدم رفض إدارة الجامعة هذا الاجتماع وقطع علاقتها بهذه المؤسسة الداعمة للكيان الصهيوني، خصوصاً لما يشهده اهل غزة من إبادة جماعية وتهجير قسري وجرائم حرب.

كما تساءل مشوقة عن الإجراءات والنشاطات التي قامت بها جامعة اليرموك لدعم موقف الدولة الأردنية من الأحداث الجارية في غزة والضفة الغربية.

وتاليا نصّ السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:

نص السؤال

1.ما هي الأسباب التي دفعت جامعة اليرموك الى استقبال وفد من مؤسسة “فريدريش ناومان من اجل الحرية” المعروفة بدعمها الواضح للكيان الصهيوني منذ بداية الحرب؟

2.لماذا لم ترفض إدارة الجامعة هذا الاجتماع وتقطع علاقتها بهذه المؤسسة الداعمة للكيان الصهيوني، خصوصاً لما يشهده اهل غزة من إبادة جماعية وتهجير قسري وجرائم حرب؟

3.ما هي الإجراءات والنشاطات التي قامت بها جامعة اليرموك لدعم موقف الدولة الأردنية من الاحداث الجارية في غزة والضفة الغربية؟

واقبلوا فائق الاحترام

النائب المهندس

عدنان مشوقه