القبض على شخص أشعل النار بمركبة النائب جميل الحشوش

وطنا اليوم:5 دقائق نجَت منطقة غور الصافي في محافظة الكرك من حدوث كارثة حقيقية؛ بعد إقدام شخصين على حرق سيارة النائب جميل الحشوش المصطفة أمام منزله وتحت “معرش الخشب” القابع أمام منزله.

الحشوش أوضح ان الشابين ووفق ما رصدته الكاميرات جلبا مادة “الديزل” من باصات متوقفة بالقرب من منزله وقاما برش المادة ووضع المناديل بالقرب من خزان “البنزين” الخاص بالمركبة وبالقرب من البطارية ومناطق أخرى اعتبرها “مدروسة”.

وبين أن الشابين أضرما النار في مقدمة المركبة بالقرب من مساحاتها، لتشاهدها سيدة جارة له عند الرابعة والنصف فجرا، كانت في طريق عودتها من المستشفى، بعد أن ذهبت له في أمر طارئ، حيث أبلغته بأن النار تحرق سيارته، ليقدم الى السيارة ويطفئ النار.

وتابع الحشوش ان لطف الله وقدوم هذه المرأة في الوقت المناسب نجا منطقة غور الصافي من كارثة حقيقية فالمركبة مصطفة في معرش خشبي، ويعلوها اسلاك كهرباء تغذي المنطقة، ولو تأخر الأمر 5 دقائق فقط لانفجر خزان البنزين ووقع المحذور.

وبين الحشوش انه جرى التعرف على الشابين المتورطين بالحادث، لافتا الى ان الأجهزة الأمنية حضرت للموقع وقامت باللازم، وأكدت له أنه تم ضبط متورط والآخر ليس بعد.

وذكر ان المحافظ ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة اتصلوا به ووعدوه بجلب الجناة، على أنه أفاد بأن لا عداوة له بالمنطقة بيد أن الفاعلين قاموا بالحدث لأسباب “كيدية” كما وصفها.

مصدر أمني قال إن مركبة في منطقة الغور الصافي تعرضت فجر اليوم لحريق في مكان اصطفافها، حيث نتج عن الحريق اضرار مادية بسيطة بالمركبة حيث حضرت الأجهزة الأمنية للموقع، وتم فتح تحقيق بالحادثة