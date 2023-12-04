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إرسال طائرة مساعدات جديدة إلى غزة من الهيئة الخيرية الأردنية ويونيسيف

منذ 3 ساعات
إرسال طائرة مساعدات جديدة إلى غزة من الهيئة الخيرية الأردنية ويونيسيف

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، الاثنين، عن إرسالها طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى غزة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”.
وأشارت الهيئة إلى أن الطائرة تحمل الملابس إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية ومن خلال معبر رفح.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “إي فواتيركم” ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.


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