بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخدمات الطبية: 500 شخص عدد كوادر المستشفيات الميدانية في فلسطين

منذ ساعتين
الخدمات الطبية: 500 شخص عدد كوادر المستشفيات الميدانية في فلسطين

وطنا اليوم:أكد مدير طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عصر الهروط، أن عدد الكادر الطبي المتواجد في فلسطين والمتمثل في مستشفيات جنين ونابلس/1 وغزة/76 والمستشفى الميداني الخاص في غزة/2، يبلغ 450 – 500 شخص، يتضمن كوادر وفرق طبية عالية المستوى.
وقال، إنه لايوجد نقص أو أي تأثير للكوادر الطبية التي غادرت لفلسطين على مستوى الخدمات المقدمة في المدينة الطبية، حيث يقوم الزملاء الموجودين بتغطية أماكن زملائهم الذين غادروا.
وبين أن المستشفيات الميدانية المنتشرة في فلسطين تقوم بتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه، كما تشهد اقبالا كبيرا خاصة في منطقة خان يونس في قطاع غزة، كاشفا النقاب عن وجود تنسيق مع الجهات الحكومية والرسمية في الضفة وغزة لاستقبال الحالات المختلفة التي تتطلب في بعضها إجراء العمليات الجراحية.
وأشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 الموجود في خان يونس بقطاع غزة الذي تم افتتاحه قبل 5 أيام، استقبل 500 حالة مرضية، وأجرى 30 عملية جراحية كبرى، و 200 عملية جراحية صغرى بالإضافة إلى وحدة الخداج التي استقبلت 12 حالة .
وكشف الهروط أنه سيتم البدء اليوم بتخريج جزء من مصابي المستشفى الميداني غزة/76 على أن يتم إخراج جميع الحالات مع نهاية الأسبوع، وذلك بعد أن تماثلت حالتهم بالشفاء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:25

المياه تتسلم عرضا واحدا لتنفيذ مشروع الناقل الوطني الأردني

16:21

البنك الدولي: مستعدون للتعاون مع الأردن لتجاوز التحديات الإقتصادية

16:15

مشوقة يسأل الحكومة عن استقبال مؤسسة تتعامل مع إسرائيل

15:56

جيش الاحتلال: القوات البرية أنهت تقريبا مهمتها في شمال غزة

15:47

أطفال يصرخون من تحت الركام : نحن أحياء .. لكن لا حياة لمن تنادي

15:19

كلية الإعلام بجامعة البترا تستضيف ندوة لمدير مكتب الجزيرة في الأردن

15:15

اكاديميه الشرق الاوسط للطيران تنضم الى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

15:13

طالب عمان الأهلية زيد مصطفى يحجز مقعده في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”

15:09

أمام سمو ولي العهد: التفرغ العلمي في الجامعات الأردنية !

15:07

مجلس الأعيان يدعو لتقديم شكوى ضد إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية

14:39

القبض على شخص أشعل النار بمركبة النائب جميل الحشوش

14:25

شيوخ ووجهاء عشائر السبع بالأردن: نسير خلف الملك دفاعا عن الأردن وفلسطين

وفيات
وفيات الإثنين 4-12-2023وفيات الأحد 3-12-2023لا أراكم الله مكروهاً بعزيز آل السلايمة ينعون المرحومة الشابة حنان حسن السلايمةوفيات الجمعة 1-12-2023وفيات الخميس 30-11-2023