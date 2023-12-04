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الاحتلال يواصل مجازر الإبادة في غزة ويعتزم توسيع عملياته البرية في جنوب القطاع

منذ ساعتين
الاحتلال يواصل مجازر الإبادة في غزة ويعتزم توسيع عملياته البرية في جنوب القطاع

وطنا اليوم:واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانه الوحشي على مناطق متفرقة من قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، متوعدا بتوسيع دائرة العدوان.
واستهدف الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشمالية في قطاع غزة، على وقع الغارات الكثيفة التي ينفذها على المناطق المأهولة للسكان.
وقال مصدر إن الاحتلال استهدف خان يونس جنوبي قطاع غزة بأحزمة نارية.
واستُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر الاثنين، خلال سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي على توسيع عملياته البرية في قطاع غزة، على غرار هجومه في الشمال، بعد قرار المستويين العسكري والسياسي توسيع الهجوم في الجنوب.
وزار منسق العمليات الحكومية لدى تل أبيب اللواء غسان عليان، مصر، والتقى مسؤولين أمنيين مصريين وأبلغهم بالتغييرات التي طرأت في طريقة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والمناطق التي ستسمح تل أبيب بإدخال المساعدات إليها.
وناقش الطرفان خلال المحادثات الحذر اللازم على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك بحسب ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال.


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