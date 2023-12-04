أكثر من 500 مصاب راجعوا الميداني الأردني في خان يونس

وطنا اليوم:قال مدير المستشفى الميداني الأردني في خانيونس الدكتور محمد جمعة،اليوم الاثنين، إن أكثر من 500 شخص راجعوا المستشفى خلال 72 ساعة ماضية.

وتواصل الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 تقديم الإسعافات الأولية الطارئة وإجراء عمليات جراحية كبرى وإدخال عدد من الحالات إلى العناية الحثيثة، كما قدمت الطواقم الطبية الرعاية الصحية اللازمة لعدد من الحالات لأطفال خُدج بعد استئناف الجيش الإسرائيلي للعمليات العسكرية على قطاع غزة.

وجاء إرسال المستشفى الميداني الخاص/2 بتوجيهات ملكية سامية لتلبية كل ما يحتاجه أهالي قطاع غزة، ويضم كوادر طبية من كافة التخصصات، للتخفيف من معاناة أهالي القطاع في هذه الأوقات العصيبة، خدمة للمرضى في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 تشرين أول 2023