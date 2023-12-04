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الدفاع المدني يخمد حريقا بساحة إطارات في عمّان

منذ 3 ساعات
الدفاع المدني يخمد حريقا بساحة إطارات في عمّان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان، تمكنت من إخماد حريق ساحة خارجية تحتوي على اطارات مستعملة بمساحة إجمالية بلغت ألف متر، واحتوت مركبة محملة بالإطارات في منطقة أبو علندا.
وبين الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء المتخصصة والتي تم إسنادها من دفاع مدني الزرقاء وقوات الدرك، بذلت جهوداً كبيرة ومضنية في عمليات مكافحة الحريق والتي مكنتهم من السيطرة عليه ومنع امتداده دون وقوع أي إصابات بالأرواح، مشيراً إلى أنه تم فتح فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق


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