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استشهاد أردني وإصابة شقيقه جراء القصف الإسرائيلي على غزة

منذ ساعتين
A missile explodes in Gaza City during an Israeli air strike on October 8, 2023. srael, reeling from the deadliest attack on its territory in half a century, formally declared war on Hamas Sunday as the conflict's death toll surged close to 1,000 after the Palestinian militant group launched a massive surprise assault from Gaza. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

وطنا اليوم:تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعرض أحد المواطنين الأردنيين وأفراد عائلته لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأنه تم التواصل مع المواطن وعائلته حيث أفاد بتعرض المنزل الذي يقطنه للقصف مما أسفر عن استشهاد أحد أبنائه وإصابة آخر، موضحاً بأن ابنه المصاب في حالة غيبوبة ويتلقى العلاج في المستشفى المعمداني في قطاع غزة.
وأكد السفير القضاة أن الوزارة تتابع حالة المواطن الأردني وابنه المصاب، وتعمل على نقلهم لتلقي العلاج في المستشفى الميداني الأردني إلى حين إجلائهم إلى المملكة.
وقال الناطق الرسمي بأن الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة هذه العائلة وجميع المواطنين الأردنيين الذين لم يتمكنوا من الخروج من القطاع


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