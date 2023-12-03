تقديم إسرائيل تنازلات لسكان الضفة الغربية بناءً على تقليل الأعمال الإرهابية

لارا أحمد

تتردد أنباء متزايدة عن نية إسرائيل تقديم مزيد من التنازلات لسكان الضفة الغربية، وذلك بطريقة تفاضلية تعتمد على مدى تراجع أعمال العنف والإرهاب في المحافظات المختلفة. يأتي هذا القرار في سياق محاولة السلطات الإسرائيلية تخفيف الضغوط الاقتصادية الشديدة التي يعاني منها سكان هذه المناطق.

وفقاً لعدد من الاقتصاديين الفلسطينيين، تسعى إسرائيل من خلال هذه الخطوة إلى تمكين تدفق الأموال إلى الضفة الغربية. هذا يشمل دفع رواتب العمال، وتجديد النشاط التجاري، وتصدير البضائع، متجاوزةً بذلك مدفوعات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. يُنظر إلى هذه الخطوة كوسيلة لتخفيف العبء الاقتصادي الكبير الذي يتحمله السكان.

يُعد هذا التوجه تحولاً كبيراً في السياسات الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، حيث من المعروف أن العلاقات بين الجانبين تتسم بالتوتر والصراع المستمر. يرى البعض أن هذه الخطوات قد تسهم في خلق بيئة أكثر استقراراً وأماناً، مما قد يساعد في تعزيز السلام والتعايش بين الطرفين.

من جهة أخرى، هناك من يتخوف من أن هذا التغيير في السياسة قد يكون له تأثير سلبي على سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، خاصةً فيما يتعلق بالسيطرة على الموارد المالية والاقتصادية. كما يرى البعض أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقويض السلطة الفلسطينية وتقليل تأثيرها في المنطقة.

على الرغم من ذلك، يظل السؤال الأبرز: هل ستؤدي هذه التنازلات إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية؟ وهل ستكون كافية لتحفيز تغيير إيجابي في العلاقات بين الطرفين؟ يبقى الوقت كفيلًا بإظهار مدى فعالية هذه الخطوات في تحقيق الأهداف المرجو.