الاتحاد الاسيوي يغرم الأردن والفيصلي

وطنا اليوم:قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فرض عقوبة مالية على الاتحاد الأردني، على هامش أحداث مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره العماني التي جرت يوم 9 سبتمبر/أيلول الماضي في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن المباراة شهدت اقتحام 10 مشجعين أرضية الملعب، وانتهاك المادة 64.1 من قانون الانضباط والأخلاق.

وكشفت لجنة الانضباط أن إجمالي المبلغ المفروض على الاتحاد الأردني بعد المخالفات التي حدثت في المباراة يبلغ 30 ألفا و375 دولارا، يتم تسديدها خلال 30 يوما من تاريخ الإبلاغ بالعقوبة.

وكان منتخب الأردن الأولمبي قد فاز على سلطنة عُمان بهدف ثمين حمل إمضاء وسيم الريالات في الدقيقة 86.

وحسم منتخب الأردن الأولمبي تأهله لكأس آسيا تحت 23 عاما، ووضعته القرعة التي سحبت مؤخرا في المجموعة الأولى إلى جانب قطر وأستراليا وإندونيسيا.

كما عاقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نادي الفيصلي الأردني، قبل مواجهة الشارقة غدا الإثنين، في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتقرر فرض غرامة على الفيصلي بقيمة 10 آلاف دولار، بسبب تواجد عدد من الجماهير بين الممرات والسلالم خلال لقاء ناساف الأوزبكي، الذي أقيم في 18 سبتمبر/أيلول الماضي.

وشرحت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، عقوبة الفيصلي، بأن الفريق الأردني انتهك لوائح السلامة والأمن وقانون الانضباط والأخلاق بالاتحاد القاري.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن قيمة العقوبة ينبغي سدادها خلال 30 يوما من تاريخ الإبلاغ بها.

كما عوقب الفيصلي بغرامة أخرى قدرها 3 آلاف دولار، بعد تكسير 12 مقعدا خلال مباراته الماضية أمام الشارقة.

ويتذيل الفيصلي، جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد خوض 5 مباريات، بواقع 4 هزائم وفوز وحيد كان على حساب السد القطري.