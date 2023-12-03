الصحة العالمية: وضع غزة كارثي.. والأمراض تنتشر بشكل كبير

وطنا اليوم:أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن الوضع في غزة كارثي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك فورا قبل فوات الأوان.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، هناك خرق واضح للقانون الدولي باستهداف المنشآت الصحية.

كما تابع “125 طنا من المستلزمات الطبية دخلت غزة والكثير مكدس على المعابر”، مشيرا إلى أن ما دخل القطاع هو قطرة في محيط الاحتياجات، خصوصا مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين.

خوف على الباقي من الأصحاء

كذلك قال “القطاع الطبي في غزة لا يستطيع التعامل مع المرضى والجرحى بسبب الحرب”، مشيرا إلى أن إسرائيل تعيق دخول المستلزمات الطبية الضرورية.

وتحدث المنظري عن خوفه عن الأصحاء في مراكز الإيواء مع انتشار كبير للأمراض بين الفلسطينيين منها الالتهابات الرئوية والجلدية والنزلات المعوية بسبب غياب الماء والغذاء النظيف، إضافة إلى تلوث الهواء بفعل القصف المتواصل.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم حكومة الاحتلال أوفير جندلمان، أن جيش الكيان يركز حاليا في عملياته العسكرية على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالجبهة الشمالية حذر جندلمان حزب الله من ارتكاب” خطأ ” قد يجلب الخراب للبنان، وفق تعبيره.

كما قالت الخدمات الطبية في وزارة الداخلية بقطاع إن 150 شهيدا وصلوا إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم الأحد