مسيرة تستهدف سفينة حاويات في البحر الأحمر

وطنا اليوم:قال مسؤول في البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) للجزيرة إن صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من اليمن صوب المدمرة الأميركية كارني وسفن تجارية بالبحر الأحمر.

في الوقت نفسه، أفادت مصادر ملاحية يمنية بإصابة إحدى سفينتين يعتقد أنهما إسرائيليتان في هجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر.