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ممرضات الميداني الأردني : قسمنا أحاسيسنا بين أطفالنا وأطفال غزة

منذ ساعتين
ممرضات الميداني الأردني : قسمنا أحاسيسنا بين أطفالنا وأطفال غزة

وطنا اليوم:أكدت الممرضة القانونية الرائد أُنس العمري إحدى كوادر المستشفى الميداني الأردني الخاص/غزة 2 جنوبي قطاع غزة، أنها وجميع زميلاتها بخير ويعملنَّ بمعنوية عالية جنباً إلى جنب مع زملائهنَّ من مرتبات الخدمات الطبية للتخفيف على الأهل في قطاع غزة.
وأضافت العمري في حديثها لإذاعة الأمن العام الاحد، أن مرافقة سمو ولي العهد لكوادر المستشفى ولقائه معهم في مدينة العريش وتوجيهاته لهم كان لها الأثر الكبير في نفوس جميع العاملين بالمستشفى الميداني غزة/2 .
وبينت أنه وبالرغم من وجود أطفالها الثلاث في الأردن إلا أن شعورها وإحساسها مع أطفال وأهالي غزة دفعها للمشاركة بالمهمة للتخفيف عليهم من معاناتهم وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى ومصابي العدوان الإسرائيلي على غزة.
هذا ويأتي إرسال المستشفى، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، استمرارا لجهود الأردن في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين.
ويشار إلى أن المستشفى يتكون من أقسام الطوارئ، والباطنية العامة، والعناية الحثيثة ، والرجال، والنساء، والخداج بسعة 41 حاضنة، والنسائية والتوليد، إضافة إلى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة


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