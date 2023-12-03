بنك ABC يفوز بلقب “أفضل بنك في البحرين للعام 2023” من مجلة ذا بانكر للمرة الثالثة

وطنا اليوم:فاز بنك ABC، أحد البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلقب “أفضل بنك في البحرين للعام 2023” خلال حفل توزيع جوائز مجلة “ذا بانكر” التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز العالمية. حضر الحفل الذي أقيم في لندن تاريخ 30 نوفمبر 2023 أعضاء من فريق الإدارة العليا لبنك ABC والعديد من كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤسسات مالية عالمية بارزة.

تم تقييم المؤسسات المنافسة هذا العام بناءً على أدائها المالي ، قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص واعدة في بيئة الأعمال التي تتسم بسرعة التطور. تفوق بنك ABC في كلا الجانبين حيث سجل نموًا ماليًا ثابتًا في الأعوام الأخيرة، كما قام بتسريع عملية بناء “بنك المستقبل” الذي يتسم بالمرونة والابتكار والاستدامة. يواصل البنك طريقه في النمو مسجلًا ارتفاعًا كبيرًا في الأرباح الصافية على أساس سنوي بنسبة 61% للتسعة الأشهر المنتهية في سبتمبر 2023.

وفي معرض تعليقه على الفوز بهذه الجائزة، قال السيد/ الصديق عمر الكبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC: “نتشرف بالفوز بجائزة “أفضل بنك للعام” للمرة الثالثة. إن هذه الجائزة تشكل دافعًا لنا لتحقيق المزيد من النجاحات، حيث يقود البنك عجلة الصناعة المصرفية نحو المستقبل مشكلًا منظومة مالية جديدة تحفز الابتكار والمرونة والاستدامة والشمول. بالنيابة عن المجموعة، أود أن أشكر مجلة “ذا بانكر” على اشادتهم بتفاني والتزام المجموعة، كما أود أن أشكر عملاءنا على إيمانهم بنا وثقتهم بخدماتنا. يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى إدارة وموظفين مجموعة بنك ABC بمناسبة هذا الإنجاز المميز.”

ومن جانبه، قال السيد/ صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: “يلتزم بنك ABC بتقديم تجربة مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة. تُضاف هذه الجائزة إلى سجل النجاحات التي حققناها في عام 2023، التي تضمن مبادراتنا في التحول الرقمي المتسارعة وتوسيع نطاق أعمالنا، وإطلاقنا للتوجه الاستراتيجي الجديد من أجل ترسيخ مكانتنا كبنك المستقبل الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إنني فخوز للغاية بهذه الإنجازات التي مكنتنا من الفوز بهذه الجائزة التي لم نكن لنحصل عليها دون جهود فريق عملنا المتفاني عبر القارات الخمس.”

وفي تعليقها على أداء بنك ABC، قالت السيدة/ جوي ماكنايت محررة مجلة “ذا بانكر”: “لقد تفوق بنك ABC على أقرانه ضمن فئة الدول المتنافسة بعد فوزه بجائزة أفضل بنك في البحرين للعام 2023. إن هذه الجائزة ما هي إلا دليل على الأداء المالي القوي الذي قدمه البنك والتقدم الملموس الذي حققه في برنامج التحول الرقمي بالإضافة إلى الوصول إلى المراحل الأخيرة من الاستحواذ على بنك بلوم مصر. تهانينا لبنك ABC وجميع الموظفين على هذا الإنجاز.”

قام بنك ABC على مدار العام الماضي بالتركيز على تطوير خدماته المصرفية للشركات بدئاً بأعمال الخدمات المصرفية التجارية العالمية، ويشمل ذلك طرح حلول رقمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الاتصال والسرعة وتحسين رحلة الخدمة الذاتية للعملاء. ومن ضمن الإنجازات البارزة التي حققها البنك إطلاق منصات تجارة الاعتمادات المستندية وتمويل سلسلة التزويد للجيل القادم وإطلاق خدمة تأهيل رقمية سلسة للشركات عبر خمسة عشر سوقًا مختلفة، بالإضافة إلى تقديم منصة مدفوعات فورية للمؤسسات عبر الحدود باستخدام تقنية البلوك تشين بالشراكة مع جي بي مورجان كوين سيستيمز، كما قام البنك بطرح المرحلة الأولى من بوابته الرقمية لعملائه من الشركات ليقدم من خلالها مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات