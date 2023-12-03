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الخصاونة يلتقي مجموعة من أصحاب شركات ريادية من الشباب الأردنيين

منذ 3 ثواني
الخصاونة يلتقي مجموعة من أصحاب شركات ريادية من الشباب الأردنيين

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مجموعة من أصحاب الشركات الريادية من الشباب الأردنيين في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وذلك على هامش القمَّة العالميَّة للمناخ COP28 في دبي .
وقال لأصحاب الشركات الريادية من الشباب الأردنيين: أنتم مصدر فخر لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والحكومة ماضية قُدُماً في تهيئة البيئة اللازمة لتسهيل أعمالكم وتقدُّمها في الأردن والعالم
كما التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة شركات عالميَّة عاملة في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش القمَّة العالميَّة للمناخ COP28 في دبي.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أهميَّة التَّعاون في المشاريع المشتركة الصَّديقة للبيئة


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