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الوضع كارثي.. استشهاد أكثر من 700 في يوم والاحتلال يرتكب مجازر بكل أنحاء غزة

منذ ساعة واحدة
الوضع كارثي.. استشهاد أكثر من 700 في يوم والاحتلال يرتكب مجازر بكل أنحاء غزة

وطنا اليوم:تواصل عدوان الاحتلال والقصف العنيف على كافة مناطق قطاع غزة، خاصة مدينة خانيونس، التي ينفذ فيها أحزمة نارية ‏على مدار ساعات.‏
وأوضحت مصادر فلسطينية أن الزوارق الحربية استهدفت شاطئ الزهراء والمغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع ‏بالقذائف الصاروخية، تزامنا مع قصف عنيف شمال مدينة غزة
أعلن المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف عن استشهاد أكثر من 700 خلال 24 ساعة بغزة.
وقال معروف إن أكثر من مليون ونصف مليون نازح في قطاع غزة، لافتا الى انه لا مكان آمنا في قطاع غزة، والاحتلال يرتكب المجازر بكل أنحائه.
من جهة اخرى، طالبت إدارة المستشفى المعمداني الكوادر الطبية في غزة بالتوجه لمساندتها؛ بسبب وجود عدد كبير من الجرحى.


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