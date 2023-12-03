جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في المعارك بقطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاحد، مقتل ضابط وجندي في المعارك وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن اللواء (احتياط) أور براندس، 25 عاماً، من شوهام، مقاتل في الكتيبة 82، اللواء السابع (تشكيل الجولان الهجومي)، قتل الليلة الماضية في معركة وسط قطاع غزة.

وأضاف أن الرقيب أشالو سما 20 عاماً، بيتاح تكفا، مقاتل في الكتيبة 932، لواء ناحال، قتل متأثراً بجراحه الليلة الماضية بعد إصابته في معركة يوم 23/11/14 شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 398 قتيلا.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأسفر عدوان الاحتلال على غزة منذ بدء الحرب عليها، عن استشهاد أكثر من 15 ألف شهيد بينهم أكثر من (6,150) طفلاً، وأكثر من (4,000) امرأة، واستشهاد 73 صحفياً، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة