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بلينكن : بحثت مستقبل غزة مع وزراء خارجية عرب

منذ ساعة واحدة
TOPSHOT - Women walk past a destroyed building in the aftermath of Israeli bombing in Rafah in the southern Gaza Strip on October 28, 2023. Since the October 7 Hamas attack on Israel, the health ministry in the Palestinian enclave said more than 7,300 Palestinians have been killed by Israel's relentless retaliatory bombardments, mainly civilians and many of them children. (Photo by SAID KHATIB / AFP)

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه اجتمع مع مسؤولين من دول عربية وبحث مستقبل قطاع غزة في ظل استئناف إسرائيل هجومها بعد انتهاء هدنة امتدت أسبوعا مع حركة حماس.
وذكر بلينكن أن محادثات اليوم ركزت على الوضع الحالي في غزة وكيفية إحلال “سلام دائم وآمن”، وذلك قبل استقلال طائرته في ختام ثالث زيارة للمنطقة منذ وقوع هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن اجتمع مع وزراء خارجية قطر والإمارات ومصر والأردن والبحرين بالإضافة إلى ممثلين للسلطة الفلسطينية على هامش مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة كوب28 في دبي.
كانت إسرائيل قد أنهت الهدنة التي استمرت أسبوعاً وشهدت تبادلاً للأسرى، واستأنفت عدوانها على قطاع غزة، صباح الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، وقصفت بشكل عشوائي ومكثف جميع مناطق القطاع، موقعةً أعداداً كبيرة من الشهداء والمصابين في غضون ساعات قليلة.
إذ كانت الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل قد أعلنت منذ عملية “طوفان الأقصى”، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، أن القضاء على حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة هو الهدف الرئيسي، واجتاح جيشها القطاع برياً لتنفيذ هذا الهدف.


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