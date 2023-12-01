استشهاد سيدة ونجلها في قصف الاحتلال لبلدة حولا جنوب لبنان

وطنا اليوم:أعلن الدفاع المدني اللبناني عن استشهاد امرأة وابنها في قصف إسرائيلي استهدف بلدة حولا جنوبي لبنان.

وقالت مصادر، إن مدفعية الاحتلال استهدف أطراف بلدات ‎رامية – ‎حولا – ‎مركبا – وادي هونين، فيما استهدفت مروحية الاحتلال أحراج اللبونة جنوب الناقورة بصاروخ.

وأضافت أن رقعة تبادل القصف المدفعي والصاروخي بين “حزب الله” وجيش الاحتلال توسعت على خط المواجهة وطرفي الحدود في المنطقة الحدودية في الجنوب.

وأعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف نقاط انتشار جنود جيش الاحتلال في محيط موقع راميا بالأسلحة وسقوط إصابات مباشرة

وأكد جيش الاحتلال أنه اعترض صاروخين في منطقة كريات شمونة شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين اشتباكات وقصفا متبادلا بين قوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

انتهاء الهدنة

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة الجمعة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة، دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان متواصل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وفي اليوم الـ56 من العدوان على غزة، استأنف جيش الاحتلال عملياته العسكرية على القطاع دون أي أنباء عن تمديدها، وشنت طائراتها المقاتلة غارات على أنحاء مختلفة من غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وشهدت مناطق متفرقة في القطاع المحاصر اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال في الوقت الذي دوت صفارات الإنذار محيط غلاف غزة.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع