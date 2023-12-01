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هل قصفت إسرائيل مخازن صواريخ دقيقة ومسيرات في صنعاء

منذ 4 ساعات
هل قصفت إسرائيل مخازن صواريخ دقيقة ومسيرات في صنعاء

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الانفجارات التي هزت العاصمة اليمنية صنعاء أمس الخميس، نتجت عن قصف إسرائيلي لمخازن صواريخ دقيقة ومسيرات.
وبينما قال رئيس تحرير وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن “الانفجار في صنعاء ناتج عن تفجير بعض مخلفات العدوان، وكان بجوارها أشجار جافة احترقت وارتفع الدخان منها”، نقلت قناة “الحدث” السعودية عن مصادر تأكيدها أن قصفا إسرائيليا استهدف مخازن صواريخ دقيقة ومسيرات في مدينة صنعاء.
ونقل موقع “العاصمة أونلاين” اليمني، عن سكان منطقة جبل عطان قولهم، إن “دوي انفجار كبير سمع في صنعاء، وعقب الانفجار شوهدت ألسنة النيران والدخان”.
وتعليقا على الحادث، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن الولايات المتحدة اطلعت على التقارير بشأن هجوم في اليمن، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تقف خلفه.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ: “رأينا التقارير بشأن هجوم في اليمن، وأستطيع أن أؤكد أن القوات الأمريكية لم تنفذ هذا الهجوم”.
وهدد الحوثيون يوم الخميس، باستئناف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها، في حال استأنف الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.
وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون عن تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة على مواقع عسكرية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وهو الهجوم التاسع للجماعة منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي.
وأعلنت الجماعة يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، الاستيلاء على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر” المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع “المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة”


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