بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يحذر من النتائج الكارثية لاستئناف العدوان على غزة

منذ 48 ثانية
الملك يحذر من النتائج الكارثية لاستئناف العدوان على غزة

وطنا اليوم:حذر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، من النتائج الكارثية لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف مناطق مكتظة بالسكان.
وشدد جلالة الملك خلال اللقاء، الذي جرى على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي، على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي والدول الفاعلة بدورهما من خلال الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، ووقف التهجير القسري لأهالي غزة.
وبين جلالته أن تهجير سكان قطاع غزة داخليا وخارجيا أمر مرفوض، ويجب أن يتنبه العالم لخطورة الإجراءات التي تقدم عليها إسرائيل ومنعها من ارتكاب مجازر ونكبات لا يمكن لأحد أن يتقبلها أو يتحمل تبعاتها، والتي ستنعكس سلبا على الأوضاع في المنطقة.
وأكد جلالة الملك ضرورة السماح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية بشكل كاف ومستمر إلى القطاع، مشددا على ضرورة إدامة عمل المستشفيات ووصول الخدمات من كهرباء وماء ووقود ومنع أية وسيلة تعطل وصولها إلى محتاجيها.
وأشار جلالته إلى أن الأردن يبذل جهودا في تعزيز التنسيق الأممي والدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضمان تدفقها بشكل مستمر وبالقدر المطلوب، لافتا إلى الاجتماع الذي عقد في عمان يوم أمس لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة وممثلي دول عربية وأجنبية.
من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بالدور الأردني الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات إلى غزة وتوفير الخدمات الطبية من خلال المستشفيين الميدانيين في القطاع.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:17

توقف دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى غزة عبر معبر رفح

15:51

مسيرات حاشدة في محافظات عدة إسنادا لغزة ورفضا للحرب على القطاع

15:03

انسحاب الوفد الإيراني من كوب 28 في دبي احتجاجا على مشاركة تل أبيب

14:56

الملك : الفلسطينيون يواجهون تهديدا مباشرا يطال حياتهم

14:16

رئيس الكيان يلتقي أمير قطر على هامش قمة المناخ

13:44

الأردن يدين استئناف الحرب الإسرائيلية العبثية على غزة

13:37

المقاطعة في مصر تكبد شركات عالمية 20 مليار دولار خسائر

13:28

وول ستريت: الموساد يتأهب لاغتيال قادة حماس بالخارج

13:18

الاحتلال يلقي مناشير يطلب فيها من سكان خانيونس التوجه للملاجئ

11:36

حماس: الاحتلال رفض التعاطي مع عروضنا للإفراج عن محتجزين

11:28

القضاة: هناك مخطط واضح لإخراج أهالي غزة من القطاع

11:07

الحوثيون يهددون بتوسيع عملياتهم ضد العدو الإسرائيلي

وفيات
وفيات الجمعة 1-12-2023وفيات الخميس 30-11-2023وفيات الأربعاء 29-11-2023شكر على تعاز من عشيرة الرواشدةوفيات الثلاثاء 28-11-2023