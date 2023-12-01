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توقف دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى غزة عبر معبر رفح

منذ 8 ثواني
epaselect epa10927271 Trucks of a humanitarian aid convoy are parked outside border gate between Egypt and Gaza, in Rafah, Egypt, 19 October 2023. Volunteers from humanitarian aid organizations continued their sit-in in front of the Rafah border gate demanding the opening of the crossing and allowing humanitarian aid into the Gaza Strip. As international mediators continue to push for the passage of humanitarian aid into Gaza and the evacuation of foreign nationals fleeing the conflict. Egypt's border crossing with the Gaza Strip in Rafah remained closed on 19 October, with international aid convoys mostly stationed in the town of Arish, some 50 kilometers away. Israel has warned all citizens of the Gaza Strip to move to the south ahead of an expected invasion following the Hamas attacks in Israel on 07 October. EPA/KHALED ELFIQI

وطنا اليوم:اكدت مصادر أمنية ومنظمات إغاثة توقف دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى غزة عبر معبر رفح بعد استئناف القصف الإسرائيلي
كان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قال، إن قوات الاحتلال تتحكم في مسار المساعدات الطبية التي تدخل إلى غزة، مشيراً إلى أن حجم ما دخل من مساعدات طبية إلى المستشفيات لم يصل إلى المستوى المأمول.
وانتهت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة صباح الجمعة بعد انتهاء يومها السابع، دون الاتفاق على تجديدها.
وأشار مصدر، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق جنوبي قطاع غزة بوتيرة أعنف من تلك التي تستهدف شمالي القطاع، ما أدى أيضا إلى إصابات عديدة بين الفلسطينيين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأ في مواصلة حربه الوحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف المكتب في بيان صحفي صباح اليوم، أن قوات الاحتلال تقصف منازل ومناطق آمنة في أكثر من منطقة في القطاع.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب الوحشية على الأطفال والنساء، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف المكتب أنه من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل ونيل حريته واستقلاله.


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