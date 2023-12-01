وطنا اليوم:اكدت مصادر أمنية ومنظمات إغاثة توقف دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى غزة عبر معبر رفح بعد استئناف القصف الإسرائيلي

كان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قال، إن قوات الاحتلال تتحكم في مسار المساعدات الطبية التي تدخل إلى غزة، مشيراً إلى أن حجم ما دخل من مساعدات طبية إلى المستشفيات لم يصل إلى المستوى المأمول.

وانتهت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة صباح الجمعة بعد انتهاء يومها السابع، دون الاتفاق على تجديدها.

وأشار مصدر، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق جنوبي قطاع غزة بوتيرة أعنف من تلك التي تستهدف شمالي القطاع، ما أدى أيضا إلى إصابات عديدة بين الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأ في مواصلة حربه الوحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف المكتب في بيان صحفي صباح اليوم، أن قوات الاحتلال تقصف منازل ومناطق آمنة في أكثر من منطقة في القطاع.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب الوحشية على الأطفال والنساء، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف المكتب أنه من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل ونيل حريته واستقلاله.